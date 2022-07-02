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18:43 02 Июля 2022 Просмотров 344   КомментариевКомментарии

Рывок последней надежды: почему Россия бросила на Лисичанск все силы

Для российской армии захват Лисичанска – рывок «последней надежды», потому что фактически речь идет об установлении контроля над Луганской областью.

Для россиян очень важно захватить Лисичанск

Такое мнение высказал в Telegram советник главы МВД Виктор Андрусив.

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По его словам, завершив захват Лисичанска, Россия выполнит половину своей спецоперации. По крайней мере, той, что озвучивали в Кремле.

“Во время этого последнего рывка они готовы выстреливать 45 тысяч снарядов в сутки. Эта цифра от Главнокомандующего ВСУ Залужного впечатляет. Это сотни вагонов боеприпасов! Такие запасы невозможно быстро восстановить. Они придерживаются тактики неизменяемого стратега. русская армия неистово рвется на Лисичанск и одновременно пытается нас окружить и вытеснить”, – написал Андрусив.

Он также пояснил, что ВСУ воюют очень грамотно: бережет свою технику, останавливает наступления оккупантов, перемалывает, изматывает и одновременно оставляет за собой возможность отступить.

Как сообщали Власти, глава Чечни Кадыров заявил о взятии центра Лисичанска и показал видео с установкой красного знамени возле мемориала «Памяти павших» в местном парке.

Тэги: Лисичанск
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