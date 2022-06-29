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06:19 03 Июля 2022 208 Комментарии
В оккупированном Мелитополе нанесен мощный удар по технике и складам оккупантов: город в дыму
В оккупированном Мелитополе ВСУ нанесли мощный удар по военному аэродрому и авиагородку, где оккупанты разместили множество техники.
Как сообщают Власти.нет местные жители, первые взрывы прогремели около 04:00. Тогда люди из разных частей города могли наблюдать яркие вспышки в северной части Мелитополя.
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Грохотало так сильно, что срабатывали автомобильные сигнализации у жителей других районов.
Около 04:50 прогремела вторая канонада мощных взрывов. Над авиагородком поднялся один мощный столб дыма и еще три поменьше.
Тэги: мелитополь
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