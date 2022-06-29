НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
06:19 03 Июля 2022 Просмотров 208   КомментариевКомментарии

В оккупированном Мелитополе нанесен мощный удар по технике и складам оккупантов: город в дыму

В оккупированном Мелитополе ВСУ нанесли мощный удар по военному аэродрому и авиагородку, где оккупанты разместили множество техники.

Как сообщают Власти.нет местные жители, первые взрывы прогремели около 04:00. Тогда люди из разных частей города могли наблюдать яркие вспышки в северной части Мелитополя.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Грохотало так сильно, что срабатывали автомобильные сигнализации у жителей других районов.

Около 04:50 прогремела вторая канонада мощных взрывов. Над авиагородком поднялся один мощный столб дыма и еще три поменьше.

Огромный столб дыма над военным городком в Мелитополе

Огромный столб дыма над военным городком в Мелитополе

Дым над северной частью Мелитополя

Дым над северной частью Мелитополя

Тэги: мелитополь
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.06.2022 09:42
Мелитопольские фермеры на грани разорения: посевная озимых под угрозой срыва
ТОР
28.06.2022 14:21
Оккупанты запустили первую электричку из Мелитополя в крымский Джанкой
ТОР
26.06.2022 10:06
Под Мелитополем пьяные кадыровцы устроили перестрелку с российскими военными
blog comments powered by Disqus
В Харькове на рассвете прогремели взрывы: в небе столб дыма

07:17 Украина

На Херсонщине ВСУ освободили село Ивановка: где это

20:40 Украина

Кадыров заявил о взятии центра Лисичанска: уже поставили красное знамя в парке

17:10 Украина

В Броварах нарушителю комендантского часа прострелили ноги. Фото 18+

12:14 Украина

В охваченном протестами Узбекистане полиция открыла огонь по митингующим

09:17 Мир

В Харькове на рассвете прогремели мощные взрывы: над городом черный дым

06:53 Украина

Николаев под утро обстреляли ракетами: в городе столбы дыма

06:39 Украина

Командование РФ установило новый срок для войны в Украине

20:54 Мир

В освобожденном Потемкино на Херсонщине у мертвых оккупантов нашли украденные у людей драгоценности

19:30 Украина

Крымский мост частично в дыму: видно три столба

14:45 Мир

В оккупированной Ясиноватой уничтожен железнодорожный узел и склад оккупантов. Видео

13:46 Украина