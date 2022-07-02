В Харькове на рассвете прогремели взрывы: в небе столб дыма

В Харькове на рассвете 3 июля, около 04:00 прогремели взрывы, начался пожар.

Утро в Харькове началось со взрывов



Об этом сообщили местные жители и Telegram-каналы.

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По словам очевидцев, было три прилета, причем все – в один район.

На месте одного из прилетов начался пожар, столб дыма от которого поднялся высоко вверх.

Официальной информации о разрушениях и возможных пострадавших пока нет.

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Тэги: Харьков