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08:10 03 Июля 2022 13 Комментарии
Украинская авиация мощно отработала на всех направлениям: уничтожены склады и много вражеской техники
Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за сутки уничтожила командные пункты, склады и технику противника.
Украинская авиация нанесла существенный урон противнику
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
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Там отметили, что наша авиация работала фактически по всем направлениям боевых действий – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Украинские летчики совершили почти полтора десятка групповых вылетов.
В результате авиаударов бомбардировщиков и штурмовиков Воздушных сил уничтожены два вражеских пункта управления, двадцать боевых бронированных машин, десять танков, два полевых склада боеприпасов и позиция самоходной артиллерийской установки.
Тэги: всу
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