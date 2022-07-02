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08:10 03 Июля 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Украинская авиация мощно отработала на всех направлениям: уничтожены склады и много вражеской техники

Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за сутки уничтожила командные пункты, склады и технику противника.

Украинская авиация нанесла существенный урон противнику

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

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Там отметили, что наша авиация работала фактически по всем направлениям боевых действий – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Украинские летчики совершили почти полтора десятка групповых вылетов.

В результате авиаударов бомбардировщиков и штурмовиков Воздушных сил уничтожены два вражеских пункта управления, двадцать боевых бронированных машин, десять танков, два полевых склада боеприпасов и позиция самоходной артиллерийской установки.

Тэги: всу
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