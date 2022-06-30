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08:20 03 Июля 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Россияне закрепляются в Лисичанске: город в огне

Российские оккупанты бросили на штурм Лисичанска все силы и не считаются с потерями.

Оккупанты стирают Лисичанск с лица земли

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Он отметил, что россияне для штурма города применяют очень жестокую тактику уничтожения всего.

“Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания”, – констатировал Гайдай.

Он также добавил, что на взятие Лисичанска брошено огромное количество и живой силы, и техники оккупантов.

“И это, несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами. Несут значительные потери, но упорно продвигаются”, – отметил глава ОВА.

По его словам, российские военные закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке, и продолжают уничтожать населенные пункты.

Также от совершенных российской армией обстрелов пострадали Золотаровка и Белогоровка.

Вблизи последней отражено вражеское наступление.

Тэги: Лисичанск, Сергей Гайдай
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