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09:53 03 Июля 2022 Просмотров 413   КомментариевКомментарии

ВСУ в Лисичанске ведут мобильную оборону

Украинские военные в Лисичанске веду мобильную оборону города, нанося максимальный урон врагу.

ВСУ в Лисичанске наносят максимальный урон врагу

Об этом сообщил нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

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По его словам, у ВСУ приоритет в том, чтобы сохранить жизнь наших солдат и нанести как можно больший ущерб в живой силе и технике врага.

“Мы воюем не с трактористами, мы воюем реально с одной из самых больших и сильных армий мира. русская армия готовилась к войне с США, Китаем и всей Европой. И после того, как они сбежали из Киевщины, Черниговщины и Сумщины фронт стал меньше и давление стало больше”, – написал Гончаренко.

Он также добавил, что даже в таких условиях украинские военные делают все правильно, и наносят очень тяжелые потери врагу.

Тэги: Лисичанск
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