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Главная » Мир » Политика
16:19 03 Июля 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Принять условия и подписать документ: Кремль призвал Украину к капитуляции

Киеву придется принять условия России на переговорах, которые пройдут после возобладания здравого смысла и большей востребованности “инициатив по умиротворению ситуации”.

Песков озвучил условия переговоров с Украиной

Как сообщило российское пропагандистское агентство РИА Новости, об этом заявил пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

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«И опять настанет черед переговоров, перед коими украинцам предстоит понять еще раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.

По его словам, сейчас же западные страны якобы вовсю делают ставку на продолжение войны и не разрешают украинцам думать о мире.

Тэги: Россия
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