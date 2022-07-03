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19:34 03 Июля 2022 Просмотров 88   КомментариевКомментарии

ВСУ покинули Лисичанск

После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

ВСУ ушли, но обещали вернуться

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Там уточнили, что в условиях кратного превосходства русских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям.

Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе.

“Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма нужны материально-технические ресурсы”, – сказано в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что защитники Луганщины и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданские и военные обязанности.

Тэги: Лисичанск
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