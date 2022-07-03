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19:59 03 Июля 2022 47 Комментарии
Над Днепропетровщиной ВСУ сбили юбилейный беспилотник оккупантов
Украинские военные сбили в небе над Днепропетровской областью российский беспилотник.
В небе над областью сбили уже 10-й вражеский беспилотник
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
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По его словам, это уже десятый вражеский разведчик, уничтоженный в небе над областью.
Предварительно его обломки упали в поле.
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