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19:59 03 Июля 2022 Просмотров 47   КомментариевКомментарии

Над Днепропетровщиной ВСУ сбили юбилейный беспилотник оккупантов

Украинские военные сбили в небе над Днепропетровской областью российский беспилотник.

В небе над областью сбили уже 10-й вражеский беспилотник

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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По его словам, это уже десятый вражеский разведчик, уничтоженный в небе над областью.

Предварительно его обломки упали в поле.

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