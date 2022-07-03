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06:08 04 Июля 2022 Просмотров 103   КомментариевКомментарии

Зеленский прокомментировал отход ВСУ от Лисичанска

Украинские войска обязательно вернутся в Лисичанск благодаря тактике и поставкам современного оружия.

Зеленский отреагировал на отступление из Лисичанска

Об этом заявил во время вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский.

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«Мы бережем жизнь воинов, наших людей. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно – что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», – сказал глава государства.

Он также посоветовал тем, кто докладывает в Москве что-то о Луганской области, вспомнить свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни вторжения, весной и сейчас.

“Пусть они реально оценят, что они имеют за это время и сколько они за это заплатили. Потому что нынешние их доклады также пойдут прахом, как и тогдашние», – отметил президент.

Он также добавил, что Украина постепенно продвигается вперед и в Харьковской, и в Херсонской области, и на море.

«Змеиный – тому хороший пример. Будет день, когда то же самое скажем и о Донбассе», – сказал Зеленский.

Как сообщали Власти, после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

Тэги: Владимир Зеленский, Лисичанск
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