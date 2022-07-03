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08:47 04 Июля 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Оккупанты захватили Белогоровку и Золотаревку: впереди Сиверск

Российская армия собрала силы со всех возможных направлений и сосредоточила их на Лисичанском.

Оккупанты захватили Луганщину на пятый месяц войны

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, оккупанты закрепились в Лисичанске. Удалось им и форсировать реку Северский Донец, чтобы на пятый месяц войны захватить Белогоровку.

Также под контролем россиян оказалась и Золотаревка.

“Их преимущество в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов. Однако необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило”, – пояснил Гайдай.

Оккупанты захватили всю Луганскую область

Оккупанты захватили всю Луганскую область

Тэги: Лисичанск, Сергей Гайдай
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