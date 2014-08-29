Подрыв российского склада в Снежном: стали известны подробности

Вооруженные Силы Украины уничтожили один из самых больших российских складов боеприпасов в оккупированном Снежном на Донетчине.

Об этом сообщил нардеп Юрий Мысягин.

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Склад находился в глубоком тылу в оккупированном 2014 году городе Снежное Донецкой области.

По словам нардепа, на предприятие «Снежнянскхиммаш» с 2014 завозили нереальное количество техники и боеприпасов россиян.

“Судя по разрывам от самого большого состава БК мало, что останется и это нереально круто”, – отметил Мысягин.

Он также добавил, что это сильный удар по снабжению и обеспечению российской группировки в Луганской и Донецкой области.

Кроме Снежного ВСУ нанесли удар и по оккупированному с 2014 года Торезу, расположенному по-соседству.

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Как сообщали Власти, на оккупированной территории, подконтрольной “ДНР”, в Снежном и Торезе ночью грохотали взрывы.

Тэги: Снежное