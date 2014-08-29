Подрыв российского склада в Снежном: стали известны подробности
Вооруженные Силы Украины уничтожили один из самых больших российских складов боеприпасов в оккупированном Снежном на Донетчине.
Об этом сообщил нардеп Юрий Мысягин.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Склад находился в глубоком тылу в оккупированном 2014 году городе Снежное Донецкой области.
По словам нардепа, на предприятие «Снежнянскхиммаш» с 2014 завозили нереальное количество техники и боеприпасов россиян.
“Судя по разрывам от самого большого состава БК мало, что останется и это нереально круто”, – отметил Мысягин.
Он также добавил, что это сильный удар по снабжению и обеспечению российской группировки в Луганской и Донецкой области.
Кроме Снежного ВСУ нанесли удар и по оккупированному с 2014 года Торезу, расположенному по-соседству.
Как сообщали Власти, на оккупированной территории, подконтрольной “ДНР”, в Снежном и Торезе ночью грохотали взрывы.