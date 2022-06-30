В Кремле идет подковерная борьба за место преемника Путина – разведка
В России уже идет подковерная борьба за место нового преемника президента РФ Путина.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
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“Очень сильно подковерная. Башни Кремля должны между собой найти некий консенсус. А это тяжело”, – сказал Буданов, комментируя вопрос о борьбе за власть в Кремле.
По его словам, возможны два варианта смены правителя Кремля.
Первый – преемник Путина может остановить основные действия России не только в Украине, а во многих уголках мира. А Путина сделает во всем виноватым по принципу десталинизации.
Другой вариант – это просто развал России на несколько частей, на три и больше.
Кандидатуры возможных преемников Буданов не захотел называть, отметив, что сейчас “этот процесс идет”.