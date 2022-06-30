В Кремле идет подковерная борьба за место преемника Путина – разведка

В России уже идет подковерная борьба за место нового преемника президента РФ Путина.

Башни Кремля ищут консенсус для замены Путина



Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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“Очень сильно подковерная. Башни Кремля должны между собой найти некий консенсус. А это тяжело”, – сказал Буданов, комментируя вопрос о борьбе за власть в Кремле.

По его словам, возможны два варианта смены правителя Кремля.

Первый – преемник Путина может остановить основные действия России не только в Украине, а во многих уголках мира. А Путина сделает во всем виноватым по принципу десталинизации.

Другой вариант – это просто развал России на несколько частей, на три и больше.

Кандидатуры возможных преемников Буданов не захотел называть, отметив, что сейчас “этот процесс идет”.

Тэги: Россия, Владимир Путин, Кирилл Буданов