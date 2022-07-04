Удар по аэродрому в Мелитополе: стали известны потери оккупантов

В результате удара ВСУ по передовой оперативной базе на аэродроме «Мелитополь» 3 июля оккупанты понесли колоссальные потери.

Дым над Мелитополем стоял до вечера



По информации от источников Власти.нет, существенный урон нанесен подразделениям управления и хранилищам ГСМ.

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Существенно повреждены или разрушены минимум четыре здания с российскими подразделениями и развернутыми возле них позициями оккупантов. Очевидно, речь идет о казармах, пунктах управления и боевых расчетах с соответствующей техникой.

Также уничтожено электронное оборудование систем ПВО и РЭБ.

Кроме того, уничтожены резервуары хранения ГСМ врага, которые очень долго горели после поражения.

По информации очевидцев, взлетно-посадочная полоса аэродрома после украинских ударов горела примерно до 16:00.

Также известно, что один ударный вертолет Ка-52 и один вертолет Ми-8, которые ночевали на аэродроме, вылетели. Российские Су-25СМ3, днем ​​1 и 2 июля находившиеся на аэродроме, 3 июля не вернулись.

Известно, что мелитопольский аэродром, оккупированный российскими войсками с конца февраля, служит материально-технической базой для поддержки боевых действий на юго-востоке Украины.

На нем размещались подразделения 58 общевойсковой армии, подчиненные подразделения управления и штурмовики Воздушно-космических сил России (ВКС).

Воздушно-космические силы России с 22 марта используют аэродром Мелитополь в качестве передового пункта вооружения и дозаправки.

Напомним, в оккупированном Мелитополе ВСУ нанесли мощный удар по военному аэродрому и авиагородку, где оккупанты разместили множество техники.

Также стало известно, что украинские военные нанесли по российской базе более 30 ударов из РСЗО HIMARS.

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