Под Запорожьем оккупанты устраивают фейковые бои, чтобы не воевать с ВСУ

По информации украинской разведки, личный состав противника, который разместился вблизи населенного пункта Энергодар, придумал оригинальный способ стать «героями» так называемой «спецоперации» и не погибнуть в Украине.

Оккупанты имитируют бои с ВСУ, чтобы не воевать по-настоящему



Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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Расположившись на территории уютного санатория, оккупанты каждый вечер имитируют боевые столкновения с подразделениями ВСУ.

Во время таких “боев” россияне якобы уничтожают ДРГ украинцев, их плавсредства и БПЛА.

Об этом они гордо рапортуют в своих донесениях высшему командованию.

“Такое поведение оккупантов объясняется тем, что в случае ведения ими подобной «героической» обороны своих позиций резко уменьшаются шансы использования их подразделения на линии боевого столкновения, где их ждет настоящий огневой контакт с подразделениями ВСУ и «героическая» смерть”, – сказано в сообщении.

Также там отметили, что за такие фейковые “бои” оккупанты получают не только дополнительный боекомплект, но и денежное вознаграждение за участие в ведении боевых действий.

Тэги: Запорожье, энергодар