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15:15 04 Июля 2022 114 Комментарии
В Белгороде внезапно началась эвакуация в поликлиниках. Фото и видео
В Белгороде началась эвакуация персонала и пациентов во всех городских поликлиниках.
В Белгороде как ни "хлопки", так эвакуация
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Также эту информацию подтвердил нардеп Алексей Гончаренко.
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По предварительным данным, эвакуация не связана с очередными обстрелами города.
Местные жители предположили, что это происходит из-за уведомления о заминировании.
В сообщениях люди подчеркивают, что им при эвакуации ничего не объясняют.
Официальной информации пока нет.
Тэги: Россия, белгород
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