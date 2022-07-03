В Белгороде внезапно началась эвакуация в поликлиниках. Фото и видео

В Белгороде началась эвакуация персонала и пациентов во всех городских поликлиниках.

В Белгороде как ни "хлопки", так эвакуация



Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Также эту информацию подтвердил нардеп Алексей Гончаренко.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По предварительным данным, эвакуация не связана с очередными обстрелами города.

Местные жители предположили, что это происходит из-за уведомления о заминировании.

В сообщениях люди подчеркивают, что им при эвакуации ничего не объясняют.

Официальной информации пока нет.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Россия, белгород