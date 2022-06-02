Седьмой пакет санкций ЕС против России примут до конца июля

Евросоюз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля.

Седьмой пакет санкций будет готов до конца месяца



Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

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«В ЕС есть стремление согласовать седьмой пакет санкций в отношении России до начала летних каникул в конце июля» – написал он.

По данным журналиста, в седьмой пакет могут не включить санкции по газу и атомной энергетике, но там может появиться больше списков, закрывающих лазейки в предыдущих пакетах, а также санкции в отношении импорта российского золота.

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