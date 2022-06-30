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20:06 04 Июля 2022 Просмотров 318   КомментариевКомментарии

Стрельба на параде в честь Дня независимости США: много пострадавших. Видео

На параде в честь Дня независимости США в городе Хайленд-Парк штата Иллинойс неизвестный открыл стрельбу.

В День независимости США неизвестный устроил стрельбу на параде

Об этом сообщило ABC 7 Chicago. Предположительно, злоумышленник стрелял с верхних этажей многоэтажки.

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По информации издания, в результате пострадали несколько человек. Данных о погибших не поступало. Местные жители рассказали, что слышали около 25 выстрелов.

На видео с места событий запечатлен момент начала стрельбы — видно, как участники парада разбегаются, услышав звуки выстрелов. Позже на кадры попали прибывшие машины полиции и пожарных служб.

Тэги: США
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