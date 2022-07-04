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05:51 05 Июля 2022 22 Комментарии
На Харьковщине ВСУ провели успешную операцию: уничтожено много оккупантов и их техники
В Харьковской области 228 батальон 127 бригады теробороны провел успешную операцию, уничтожив большое количество живой силы противника и его бронированной техники.
ВСУ провели успешную операцию без потерь
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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По его словам, при этом украинцы не потеряли ни одного своего воина.
Также на Изюмском направлении уничтожен очередной российский склад с боеприпасами.
Синегубов отметил, что последнюю неделю враг активно наносит ракетные удары по Харькову. Под постоянным огнем Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы.
Тэги: Харьков
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