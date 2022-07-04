На Харьковщине ВСУ провели успешную операцию: уничтожено много оккупантов и их техники

В Харьковской области 228 батальон 127 бригады теробороны провел успешную операцию, уничтожив большое количество живой силы противника и его бронированной техники.

ВСУ провели успешную операцию без потерь



Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, при этом украинцы не потеряли ни одного своего воина.

Также на Изюмском направлении уничтожен очередной российский склад с боеприпасами.

Синегубов отметил, что последнюю неделю враг активно наносит ракетные удары по Харькову. Под постоянным огнем Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы.

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