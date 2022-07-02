НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
06:38 05 Июля 2022 Просмотров 51   КомментариевКомментарии

На рассвете Россия обстреляла Днепропетровщину ракетами: работала ПВО

Рано утром около 04:00 жители Днепра и области проснулись от взрывов и ярких вспышек.

На Днепропетровщине эффективно сработала ПВО

Об этом они рассказывали в соцсетях и пабликах. Также люди публиковали соответствующие фото и видео.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

На них есть множество подтверждений работы системы ПВО.

В частности, на фото и видео видны взрывы в воздухе и затем характерные реверсивные следы и облачка дыма в небе.

Позже информацию о ракетном ударе подтвердил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, по области было выпущено 7 ракет, 6 из них сбила ПВО – над Днепром и Синельниковским районом.

Следы в небе от работы ПВО

Следы в небе от работы ПВО

В Днепре обломки сбитой ракеты вызвали загорание. Спасатели огонь потушили. Никто не пострадал.

В городе Покров есть прилет в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла. От взрыва произошел пожар.

На месте работают представители ГСЧС и полиции. Предварительно, без пострадавших.

Тэги: днепр
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.07.2022 17:35
Взрыв в Павлограде: над городом густой дым. Видео
ТОР
29.06.2022 10:06
В Днепре прогремели взрывы
ТОР
28.06.2022 17:06
Россия нанесла ракетный удар по Днепру: над городом столбы дыма
blog comments powered by Disqus
Польша готовится к российскому вторжению: модернизирует бомбоубежища и создает тероборону

10:09 Мир

Россияне обстреляли ракетами Николаев: над городом густой дым. Видео

07:28 Украина

На Харьковщине ВСУ провели успешную операцию: уничтожено много оккупантов и их техники

05:51 Украина

Над Донецком сгущаются клубы дыма: на вокзале снова гремят взрывы

20:46 Украина

В Донецке взрывы: горит вокзал и железнодорожная инфраструктура

17:59 Украина

В Херсоне и области прогремели взрывы: говорят о прилетах по складам оккупантов

16:30 Украина

Путин приказал отдохнуть “освободителям” Луганщины: остальные должны действовать по замыслу

14:23 Мир

В захваченном Лисичанске кадыровцы и военные РФ устроили разборки со стрельбой: есть жертвы

13:14 Украина

Удар по аэродрому в Мелитополе: стали известны потери оккупантов

12:02 Украина

Массовые протесты в Узбекистане: стало известно о погибших и раненых

10:39 Мир

Подрыв российского склада в Снежном: стали известны подробности

10:05 Украина