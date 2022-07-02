На рассвете Россия обстреляла Днепропетровщину ракетами: работала ПВО
Рано утром около 04:00 жители Днепра и области проснулись от взрывов и ярких вспышек.
Об этом они рассказывали в соцсетях и пабликах. Также люди публиковали соответствующие фото и видео.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
На них есть множество подтверждений работы системы ПВО.
В частности, на фото и видео видны взрывы в воздухе и затем характерные реверсивные следы и облачка дыма в небе.
Позже информацию о ракетном ударе подтвердил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, по области было выпущено 7 ракет, 6 из них сбила ПВО – над Днепром и Синельниковским районом.
В Днепре обломки сбитой ракеты вызвали загорание. Спасатели огонь потушили. Никто не пострадал.
В городе Покров есть прилет в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла. От взрыва произошел пожар.
На месте работают представители ГСЧС и полиции. Предварительно, без пострадавших.