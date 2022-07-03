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07:05 05 Июля 2022 Просмотров 288   КомментариевКомментарии

В Кадиевке ВСУ уничтожили большой склад с боеприпасами оккупантов: детонировали всю ночь

Около полуночи 5 июля украинские военные ударили по крупному складу боеприпасов российских войск в оккупированной и находящейся под контролем “ЛНР” Кадиевке (Стаханове).

Боеприпасы взрывались всю ночь

Российские СМИ сообщили, что удар был произведен ракетой «Точка-У».

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По информации 24 канала со ссылкой на источники в разведке, ВСУ действительно накрыли вражеский склад с боеприпасами, который располагался в районе завода ЖБИ.

По состоянию на 2:38 вражеские боекомплекты продолжали взрываться уже более двух часов.

Этот склад был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут. Потери россиян устанавливают.

Кадиевка находится во вражеском тылу

Кадиевка находится во вражеском тылу

Тэги: Луганск, всу
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