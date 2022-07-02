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07:28 05 Июля 2022 Просмотров 420   КомментариевКомментарии

Россияне обстреляли ракетами Николаев: над городом густой дым. Видео

Утром 5 июля российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву, в городе прогремели мощные взрывы.

Николаев обстреляли утром 5 июля

Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.

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Говорят, что у некоторых после взрывов пропало электричество.

По предварительной информации, было три прилета. После последнего начался очень сильный пожар.

Кроме того, люди сообщают о том, что в области сработала система ПВО.

Тэги: Николаев
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