Озвучены колоссальные потери россиян в боях за Северодонецк и Лисичанск

Российские оккупанты во время наступления на Лисичанск и Северодонецк потеряли около 7 тысяч солдат убитыми.

Россия понесла серьезные потери в живой силе и технике в боях за Северодонецк и Лисичанск



Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

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«По нашим подсчетам, бригадки три там легло и пару-тройку танковых батальонов… Это где-то тысяч 7, не меньше, может, больше», — сказал он.

По словам советника главы ОП, российские войска за время боевых действий в районе Северодонецка и Лисичанска провели четыре ротации, а в некоторых местах пять. В и основе лежит просадка боеспособности – безвозвратные потери таких подразделений составили от 40 до 70% от первоначального состава.

Также противник потерял большое количество бронетехники.

Арестович добавил, что кроме потерь на поле боя есть и серьезные потери в тылу.

“Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, Донецк. И на Херсонском направлении еще одно скопление”, – пояснил эксперт.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк, Алесей Арестович