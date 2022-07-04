Озвучены колоссальные потери россиян в боях за Северодонецк и Лисичанск
Российские оккупанты во время наступления на Лисичанск и Северодонецк потеряли около 7 тысяч солдат убитыми.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.
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«По нашим подсчетам, бригадки три там легло и пару-тройку танковых батальонов… Это где-то тысяч 7, не меньше, может, больше», — сказал он.
По словам советника главы ОП, российские войска за время боевых действий в районе Северодонецка и Лисичанска провели четыре ротации, а в некоторых местах пять. В и основе лежит просадка боеспособности – безвозвратные потери таких подразделений составили от 40 до 70% от первоначального состава.
Также противник потерял большое количество бронетехники.
Арестович добавил, что кроме потерь на поле боя есть и серьезные потери в тылу.
“Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, Донецк. И на Херсонском направлении еще одно скопление”, – пояснил эксперт.