ВСУ выровняли линию фронта и смогут более эффективно защищаться

Удерживаемые украинцами районы Северодонецка и Лисичанска представляли собой выступ, который русские могли атаковать с трех сторон.

ВСУ смогут более эффективно защищаться



Об этом сообщило минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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Однако после организованного отхода из Луганской области ВСУ выровняли линию фронта, что дал им возможность более эффективно защищаться.

Также, по мнению британцев, битва за Донбасс характеризовалась медленными темпами наступления и массированным применением Россией артиллерии, что привело к сравниванию с землей городов и поселков.

Боевые действия в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться таким же образом.

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