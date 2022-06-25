Польша готовится к российскому вторжению: модернизирует бомбоубежища и создает тероборону

В Польше начали модернизировать бомбоубежища, организуют курсы по выживанию и полевым навыкам, а в старших классах начали учить обращению с оружием.

В Польше создают штабы теробороны



Об этом сообщило The Washington Post.

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«Население сняло розовые очки. Люди слишком долго думали, что ничего произойти не должно, и армия фактически не нужна», – сказано в материале.

К вторжению поляки активно готовятся. Вводится обучение базовым полевым навыкам, упрощается выдача лицензий гражданам на оружие.

Модернизируются и создаются новые бомбоубежища: сейчас с в них сможет укрыться один миллион человек. Появляются штабы теробороны.

А в школьную программу вводится изучение военной теории и практики.

С 13 лет дети будут обучаться азам владения оружием.

Премьер Матеуш Моравецки, перерезая ленточку стрельбища при школе, заявил: «Мы не вернёмся под российский каблук».

Около 94 процентов поляков считают Россию «серьезной угрозой», по сравнению с 65 процентами в 2018 году, согласно новому опросу Pew Research.

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