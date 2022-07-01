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16:40 05 Июля 2022 171 Комментарии
Россия обстреляла ракетами порты Очакова и Черноморска
В полдень 5 июля российская авиация врага ракетами Х-59 атаковала портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска.
Россия ударила по портовой инфраструктуре
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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По его словам, оккупанты выпустили три ракеты.
Все они были уничтожены украинскими силами ПВО.
Тэги: Одесса
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