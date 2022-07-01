Россия обстреляла ракетами порты Очакова и Черноморска

В полдень 5 июля российская авиация врага ракетами Х-59 атаковала портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска.

Россия ударила по портовой инфраструктуре



Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, оккупанты выпустили три ракеты.

Все они были уничтожены украинскими силами ПВО.

Тэги: Одесса