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17:03 05 Июля 2022 44 Комментарии
Обстрел Славянска: есть погибшие и раненые, горит центральный рынок. Фото и видео
Российские войска нанесли удар по Славянску, который расположен недалеко от линии фронта.
В Славянске пылает местный рынок
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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По его словам в результате обстрела есть по меньшей мере 2 погибших и 7 раненых.
“Россияне снова целенаправленно избивают по местам скопления гражданских. Это чистый терроризм. Государство-террористка должно быть привлечено к ответственности!” – отметил глава ОВА.
Он также еще раз призвал жителей, которые остались в городе, срочно эвакуироваться и сохранить свою жизнь.
Тэги: Славянск
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