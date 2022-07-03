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17:03 05 Июля 2022 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

Обстрел Славянска: есть погибшие и раненые, горит центральный рынок. Фото и видео

Российские войска нанесли удар по Славянску, который расположен недалеко от линии фронта.

В Славянске пылает местный рынок

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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По его словам в результате обстрела есть по меньшей мере 2 погибших и 7 раненых.

“Россияне снова целенаправленно избивают по местам скопления гражданских. Это чистый терроризм. Государство-террористка должно быть привлечено к ответственности!” – отметил глава ОВА.

Он также еще раз призвал жителей, которые остались в городе, срочно эвакуироваться и сохранить свою жизнь.

Россия намеренно бьет по местам скопления людей

Россия намеренно бьет по местам скопления людей

Тэги: Славянск
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