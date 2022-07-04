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18:36 05 Июля 2022 Просмотров 196   КомментариевКомментарии

Вертолеты ВСУ нанесли удар по скоплению врага на Херсонщине

Парой украинских вертолетов нанесен авиационный удар по скоплению противника северо-западнее Правдиного на Херсонщине.

Украинские вертолеты ударили по скоплению противника

Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Кроме того, там рассказали, что ночью в районе Лозового в Херсонской области отражена контратака усиленного взвода противника.

Отчаянная попытка россиян успеха не имела. Утратив БТР-82, 2 убитыми и 5 ранеными, враг ретировался.

Кроме того, продолжается ведение боевых действий на линии столкновения, враг обустраивает рубежи обороны, подтягивает резервы.

Тэги: херсон
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