Вертолеты ВСУ нанесли удар по скоплению врага на Херсонщине

Парой украинских вертолетов нанесен авиационный удар по скоплению противника северо-западнее Правдиного на Херсонщине.

Украинские вертолеты ударили по скоплению противника



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Кроме того, там рассказали, что ночью в районе Лозового в Херсонской области отражена контратака усиленного взвода противника.

Отчаянная попытка россиян успеха не имела. Утратив БТР-82, 2 убитыми и 5 ранеными, враг ретировался.

Кроме того, продолжается ведение боевых действий на линии столкновения, враг обустраивает рубежи обороны, подтягивает резервы.

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