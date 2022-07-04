Главная » Украина » Происшествия
18:36 05 Июля 2022 196 Комментарии
Вертолеты ВСУ нанесли удар по скоплению врага на Херсонщине
Парой украинских вертолетов нанесен авиационный удар по скоплению противника северо-западнее Правдиного на Херсонщине.
Украинские вертолеты ударили по скоплению противника
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Кроме того, там рассказали, что ночью в районе Лозового в Херсонской области отражена контратака усиленного взвода противника.
Отчаянная попытка россиян успеха не имела. Утратив БТР-82, 2 убитыми и 5 ранеными, враг ретировался.
Кроме того, продолжается ведение боевых действий на линии столкновения, враг обустраивает рубежи обороны, подтягивает резервы.
Тэги: херсон
Loading...
Новости по теме
ТОРАрестович анонсировал освобождение Херсона в августе
03.07.2022 10:39
ТОРНа Херсонщине ВСУ освободили село Ивановка: где это
02.07.2022 20:40