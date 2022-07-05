Война будет долгой: в Кремле подтвердили ее первоначальные цели

Заявленными целями России при вторжении в Украину остаются смена режима в Киеве и урезание суверенитета украинского государства, несмотря на российские военные неудачи и риторику, намекающую на уменьшение амбиций после этих поражений.

Патрушев снова озвучил цели в войне с Украиной



Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 5 июля, что российская военная операция в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей по защите гражданского населения от «геноцида», «деназификации» и демилитаризации Украины, а также обяжет Украину постоянно сохранять нейтралитет между Россией и НАТО.

Он почти точно повторил цели, озвученные президентом России Владимиром Путиным в его речи 24 февраля, оправдывающей войну. Путин заявил, что операция направлена ​​на защиту мирных жителей от якобы унижений и геноцида, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также судебное преследование виновных в геноциде.

Явное повторение Патрушевым первоначальных целей Путина почти пять месяцев спустя убедительно указывает на то, что Кремль не считает недавние успехи России в Луганской области достаточными для достижения первоначальных целей «спецоперации». И подтверждает, что у Москвы есть значительные территориальные притязания за пределами Донбасса. Заявление Патрушева предполагает, что российское военное руководство будет продолжать настаивать на наступлении за пределами Донецкой и Луганской взрывов и что Кремль готовится к затяжной войне с намерением захватить гораздо большую часть Украины.

Заявление Патрушева примечательно своей своевременностью и тем, что он является близким доверенным лицом Путина. Маловероятно, что Патрушев в своих публичных комментариях далеко отойдет от позиции Путина, учитывая его отношения с президентом РФ и роль в Кремле.

Заявление Патрушева ударило по тем, кто предполагает, что возможно некое компромиссное прекращение огня или даже мир на основе ограниченных дополнительных территориальных приобретений России, даже если это будет приемлемо для Украины или желательно для Запада.

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