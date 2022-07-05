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07:10 06 Июля 2022 36 Комментарии
Украинская авиация нанесла два удара по опорным пунктам врага на юге
Украинские авиаторы вертолетами и штурмовиками нанесли два авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного.
Украинские авиаторы ударили по вражеским опорникам
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.
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В то же время оккупанты одиночными и парными вертолетными ударами Ка-52 атаковали переправу через Ингулец на севере Херсонщины и дважды район освобожденной Ивановки. У наших военных потерь нет.
Во время воздушного боя над Херсонщиной один из тройки вражеских истребителей пытался поразить управляемыми ракетами «воздух-воздух» пару наших штурмовиков. Но не смог.
В целом же обстановку в зоне ответственности Командования “имеет логическую динамику и развитие под контролем сил обороны”.
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