НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
07:10 06 Июля 2022 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Украинская авиация нанесла два удара по опорным пунктам врага на юге

Украинские авиаторы вертолетами и штурмовиками нанесли два авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного.

Украинские авиаторы ударили по вражеским опорникам

Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В то же время оккупанты одиночными и парными вертолетными ударами Ка-52 атаковали переправу через Ингулец на севере Херсонщины и дважды район освобожденной Ивановки. У наших военных потерь нет.

Во время воздушного боя над Херсонщиной один из тройки вражеских истребителей пытался поразить управляемыми ракетами «воздух-воздух» пару наших штурмовиков. Но не смог.

В целом же обстановку в зоне ответственности Командования “имеет логическую динамику и развитие под контролем сил обороны”.

Тэги: всу
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.07.2022 15:04
Артиллерия ВСУ накрыла ремонтную базу оккупантов в Горловке после наводки российских пропагандистов
ТОР
05.07.2022 09:47
ВСУ выровняли линию фронта и смогут более эффективно защищаться
ТОР
05.07.2022 07:05
В Кадиевке ВСУ уничтожили большой склад с боеприпасами оккупантов: детонировали всю ночь
blog comments powered by Disqus
В оккупированной Макеевке прогремели взрывы: горит военный объект оккупантов. Видео

08:46 Украина

Запрет мужчинам покидать места жительства без разрешения военкомов: сеть взорвалась мемами и фотожабами

06:45 Украина

В порту Бердянска прогремели мощные взрывы: говорят о подрыве корабля «Саратов»

18:56 Украина

Донецк накрыло черным дымом: на военных складах продолжаются мощные взрывы. Видео

13:34 Украина

Он упал: мэр Мелитополя прокомментировал подрыв стратегического моста в Запорожской области

12:49 Украина

Над Донецком сгущаются клубы дыма: на вокзале снова гремят взрывы

20:46 Украина

В Донецке взрывы: горит вокзал и железнодорожная инфраструктура

17:59 Украина

В Херсоне и области прогремели взрывы: говорят о прилетах по складам оккупантов

16:30 Украина

Путин приказал отдохнуть “освободителям” Луганщины: остальные должны действовать по замыслу

14:23 Мир

В захваченном Лисичанске кадыровцы и военные РФ устроили разборки со стрельбой: есть жертвы

13:14 Украина

Удар по аэродрому в Мелитополе: стали известны потери оккупантов

12:02 Украина