Украинская авиация нанесла два удара по опорным пунктам врага на юге

Украинские авиаторы вертолетами и штурмовиками нанесли два авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного.

Украинские авиаторы ударили по вражеским опорникам



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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В то же время оккупанты одиночными и парными вертолетными ударами Ка-52 атаковали переправу через Ингулец на севере Херсонщины и дважды район освобожденной Ивановки. У наших военных потерь нет.

Во время воздушного боя над Херсонщиной один из тройки вражеских истребителей пытался поразить управляемыми ракетами «воздух-воздух» пару наших штурмовиков. Но не смог.

В целом же обстановку в зоне ответственности Командования “имеет логическую динамику и развитие под контролем сил обороны”.

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