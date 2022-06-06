Украина попросила Турцию проверить три российских сухогруза с украденным зерном

Украина обратилась к Турции с просьбой помочь в проверке трех судов под российским флагом, в которых может перевозиться украденное с оккупированных украинских территорий зерно.

Один из сухогрузов с украинским зерном "Матрос Кошка"



Об этом сообщило Reuters.

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В письме от 13 июня, о котором ранее не сообщалось, Генеральная прокуратура Украины обратилась к Министерству юстиции Турции с просьбой провести расследование и предоставить доказательства в отношении трех названных судов, которые, как она подозревает, были причастны к перевозке зерна, предположительно похищенного с недавно оккупированных украинских территорий, в частности Херсона.

В письме, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится, что суда отправлялись с главного зернового терминала Крыма в Севастополе в апреле и мае, и потребовали от Анкары получить документацию об их грузе и прибытии в турецкие порты.

Все три крупных сухогруза — «Михаил Ненашев», «Матрос Позынич» и «Матрос Кошка» — принадлежат дочерней компании российской государственной компании «Объединенная судостроительная корпорация», находящейся под санкциями Запада.

Тэги: Россия, Турция