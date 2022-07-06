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08:46 06 Июля 2022 Просмотров 107   КомментариевКомментарии

В оккупированной Макеевке прогремели взрывы: горит военный объект оккупантов. Видео

В Макеевке Донецкой области, которая находится под контролем “ДНР” с утра прогремели взрывы, а потом начался мощный пожар на военном объекте оккупантов.

Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях. Говорят, первые взрывы прозвучали около 07:30.

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После этого что-то загорелось и повалил сильный дым из района железнодорожных путей возле “Техноснаба”.

По словам очевидцев, в районе города Ханженовка взрывалось очень мощно, в домах все тряслось.

Также некоторые люди говорят, что видели, как работала система ПВО. Очевидно, не очень эффективно.

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