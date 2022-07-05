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09:48 06 Июля 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

ВСУ держат позиции на границе Луганщины и Донетчины: враг несет большие потери

ВСУ сдерживают врага на границе Луганской и Донецкой областей, оккупанты несут значительные потери, в чем признаются сами.

Оккупанты продолжают обстреливать украинские города

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, россияне каждый день получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительны.

Гайдай отметил, что об этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в оккупированных Лисичанске и Северодонецке.

“Только за время штурма Лисичанска у врага тысячи погибших и раненых. Да, сил и средств у них на порядок больше, но украинская армия лучше подготовлена ​​и мотивирована. Появится больше дальнобойного оружия – преимущество врага в личном составе будет нивелировано”, – отметил глава ОВА.

Он также добавил, что 5 июня оккупанты хотели продвинуться в Донецкую область и перерезать проходящую мимо Белогоровки автодорогу Бахмут – Лисичанск, но успехов в этом не добились. Под давлением наших бойцов враг вынужден был отойти.

“Постепенно сказывается и несвоевременный подвоз боеприпасов благодаря точности наших бойцов, которые за последние две недели уничтожили несколько складов на оккупированной территории. Один из них на днях пылал в Кадиевке”, – пояснил Гайдай.

Тэги: Луганск, Славянск, Сергей Гайдай
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