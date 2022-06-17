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09:57 06 Июля 2022 450 Комментарии
ВСУ накрыли логистическую базу оккупантов на Харьковщине: стоит огромный столб дыма. Видео
Во временно оккупированном Большом Бурлуке утром 5 июля прогремели взрывы и начался сильный пожар на военной базе россиян.
Над Большим Бурлуком огромный столб дыма
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и местные жители.
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Великий Бурлук находится в 40 км от ближайших позиций ВСУ и в 70 км от Харькова.
Также Великий Бурлук является узловым городом в логистической артерии на Купянск, а оттуда на Изюм.
Тэги: Харьков, купянск, изюм
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