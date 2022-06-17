ВСУ накрыли логистическую базу оккупантов на Харьковщине: стоит огромный столб дыма. Видео

Во временно оккупированном Большом Бурлуке утром 5 июля прогремели взрывы и начался сильный пожар на военной базе россиян.

Над Большим Бурлуком огромный столб дыма



Об этом сообщают местные Telegram-каналы и местные жители.

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Великий Бурлук находится в 40 км от ближайших позиций ВСУ и в 70 км от Харькова.

Также Великий Бурлук является узловым городом в логистической артерии на Купянск, а оттуда на Изюм.

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Тэги: Харьков, купянск, изюм