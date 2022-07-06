ВСУ остановили наступления оккупантов под Лисичанском и Бахмутом: у врага большие потери

Украинские воины нанесли оккупантам значительные потери во время их попытки наступления в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка.

ВСУ остановили наступления оккупантов на Донбассе



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Там уточнили, что враг вынужден был отойти.

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Эти населённые пункты находятся в 10-15 км к западу от Лисичанска, который российские войска захватили в выходные.

Кроме того, на Бахмутском направлении противник при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе населенного пункта Новолуганское. Здесь тоже ВСУ дали отпор оккупантам – они вынуждены были отойти.

Также украинские воины остановили вражеское наступление в районе Спорного и отразили атаку неподалеку от Вершины. И здесь оккупантам нанесли урон и отбросили назад.

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