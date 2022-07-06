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13:00 06 Июля 2022 53 Комментарии
Оккупанты ударили по Торецку: ракеты попали в частные дома
Днем 6 июля российские войска нанесли удар по гражданским объектам в Торецке Бахмутского района на Донетчине.
Ракеты попали в частные дома
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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По его словам, вражеские ракеты попали в два дома частного сектора. Точно известно об одном раненом.
Также, по предварительной информации, три человека находятся под завалами — идет спасательная операция.
Еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.
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