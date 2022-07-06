Оккупанты ударили по Торецку: ракеты попали в частные дома

Днем 6 июля российские войска нанесли удар по гражданским объектам в Торецке Бахмутского района на Донетчине.

Ракеты попали в частные дома



Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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По его словам, вражеские ракеты попали в два дома частного сектора. Точно известно об одном раненом.

Также, по предварительной информации, три человека находятся под завалами — идет спасательная операция.

Еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.