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14:46 06 Июля 2022 Просмотров 992   КомментариевКомментарии

В Херсоне взорвали склад с боеприпасами: над городом столб дыма. Видео

В Херсоне прогремел взрыв в районе железнодорожного вокзала, оттуда поднимается огромный столб дыма.

В Херсоне горит вражеский склад

Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы.

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Очевидцы сообщают еще об одном взрыве перед этим.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, горит вражеский склад с боеприпасами.

В сети уточняют, что пожар произошел на складе пластмассы, который заняли оккупанты под свои нужды.

Тэги: херсон
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