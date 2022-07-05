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14:46 06 Июля 2022 992 Комментарии
В Херсоне взорвали склад с боеприпасами: над городом столб дыма. Видео
В Херсоне прогремел взрыв в районе железнодорожного вокзала, оттуда поднимается огромный столб дыма.
В Херсоне горит вражеский склад
Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы.
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Очевидцы сообщают еще об одном взрыве перед этим.
По информации нардепа Алексея Гончаренко, горит вражеский склад с боеприпасами.
В сети уточняют, что пожар произошел на складе пластмассы, который заняли оккупанты под свои нужды.
Тэги: херсон
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