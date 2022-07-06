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Главная » Украина » Общество
15:39 06 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Генштаб отменил запрет мужчинам покидать места жительства без разрешения военкомов

Приказ о запрете мужчинам покидать место жительства без разрешения военкомата отменён и отправлен на доработку.

Залужный подтвердил отмену запрета

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Он подчеркнул, что этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП (военкоматов)  и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины.

“Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства”, – отметил Залужный.

Он добавил, что в связи с этим и ради недопущения дальнейших манипуляций начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины принято решение об отмене действия Порядка. Его отправили на доработку.

Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу отменить порядок выдачи разрешений на выезд военнообязанным.

Тэги: Валерий Залужный
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