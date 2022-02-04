В Украине хотят легализировать порно и эротику

На сайте президента зарегистрировали петицию «О легализации эротики и порно на территории Украины».

На сайте президента появилась петиция о легализации порно и эротики



Ознакомиться с ней или подписать можно здесь.

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Автором петиции стал львовский писатель и музыкант Тарас Сиромский

Он напомнил, что большинство развитых государств не имеют запретов на порнографическую деятельность.

“В Украине этот закон принимался с международными замечанием, что он нарушает свободу слова. Кроме того, данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно – может уехать за границу и поднимать экономику другим государствам. Соответственно, он лишь вредит экономике и правам человека в Украине. А суды за его нарушение напоминают Средневековье, что смущает украинцев и шокирует иностранцев», – пояснил автор петиции.

По его мнению, сам закон очень обобщен и дает пространство для его трактовки по-разному.

В частности, он плохо объясняет, где эротика в искусстве, а где эротика как порно.

Сиромский отметил, что в Украине было огромное количество случаев, когда девушек осуждали именно за эротику по статьям порнографии.

“Даже на юридических консультациях юристы говорят, что от того, дать ли взятку зависит, как правоохранительная система будет трактовать законодательство. Этот закон развивает коррупцию и должен быть немедленно изъят», – объяснил Сиромский.

Кроме того, есть у этого и экономическая составляющая.

Автор заявил, что сейчас огромное количество денег налогоплательщиков выделяется на закупки порнографического материала и поиска «преступников», вместо того, чтобы действия кибер-полиции сосредоточить на борьбе против российских кибератак, российской дезинформации и ботов, или же вместо того, чтобы выделить средства на украинизацию интернета.

Петиция была зарегистрирована 4 июля 2022 года. За два дня ее подписали более 3200 человек. Для того, чтобы ее рассмотрел президент Украины, необходимо собрать 25 тысяч голосов – до конца сбора остался 91 день.

Тэги: порно, эротика