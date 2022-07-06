В Донецке прогремели взрывы на нефтебазе оккупантов: город заволокло черным едким дымом

В Донецке около 18:00 прогремел взрыв, а затем возник пожар на нефтебазе в Донецке.

Над местом пожара поднимается черный дым



Об этом сообщили местные жители и Telegram-каналы.

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Инцидент произошел в Кировском районе города.

По словам очевидцев, прогремело около 17 взрывов. Были ли это прилеты или разрывались резервуары с топливом – точно неизвестно.

Над всем районом поднимается огромный столб черного дыма. Люди говорят, что из-за специфического запаха гари тяжело дышать.

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Тэги: Донецк