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19:31 06 Июля 2022 286 Комментарии
В Донецке прогремели взрывы на нефтебазе оккупантов: город заволокло черным едким дымом
В Донецке около 18:00 прогремел взрыв, а затем возник пожар на нефтебазе в Донецке.
Над местом пожара поднимается черный дым
Об этом сообщили местные жители и Telegram-каналы.
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Инцидент произошел в Кировском районе города.
По словам очевидцев, прогремело около 17 взрывов. Были ли это прилеты или разрывались резервуары с топливом – точно неизвестно.
Над всем районом поднимается огромный столб черного дыма. Люди говорят, что из-за специфического запаха гари тяжело дышать.
Тэги: Донецк
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