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19:31 06 Июля 2022 Просмотров 286   КомментариевКомментарии

В Донецке прогремели взрывы на нефтебазе оккупантов: город заволокло черным едким дымом

В Донецке около 18:00 прогремел взрыв, а затем возник пожар на нефтебазе в Донецке.

Над местом пожара поднимается черный дым

Об этом сообщили местные жители и Telegram-каналы.

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Инцидент произошел в Кировском районе города.

По словам очевидцев, прогремело около 17 взрывов. Были ли это прилеты или разрывались резервуары с топливом – точно неизвестно.

Над всем районом поднимается огромный столб черного дыма. Люди говорят, что из-за специфического запаха гари тяжело дышать.

Тэги: Донецк
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