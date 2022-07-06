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06:29 07 Июля 2022 Просмотров 175   КомментариевКомментарии

Впервые с начала войны в РФ не сообщили о «победах» своих войск в Украине

Минобороны РФ ежедневно заявляло о территориальных завоеваниях с 24 февраля, но 6 июля, впервые за 133 дня войны, не было никаких заявлений или оценок , что свидетельствует о том, что россияне взяли «оперативную паузу».

Оккупанты впервые за 133 дня не рассказали о победах

Такое мнение высказали аналитики Института по изучению войны.

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Там отметили, что минобороны РФ не заявляло о захвате каких-либо новых территорий или передвижении сухопутных войск с момента окружения Лисичанска 3 июля.

В то же время 6 июля российские войска все же провели ограниченные и безуспешные наземные атаки по всем направлениям. Такие попытки согласовываются с российской оперативной паузой, не имеющей в виду и не требующей полного прекращения активных боевых действий. Российские силы, скорее всего, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, пытаясь создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить необходимую боевую мощь.

Российские войска вели наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска, продолжали продвигаться к западу в направлении Северска от границы Луганской и Донецкой областей. Также россияне пытались наступать на Бахмут с юга, совершили ограниченные наземные атаки к северу от Харькова.

Кроме того, оккупанты провели неудачный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.

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