Под Запорожьем у оккупантов паника после ударов Himars

На временно оккупированной территории Запорожской области в армии оккупанта началась паника после точный ударов ВСУ по базам россиян.

Оккупанты в ужасе от РСЗО Himars



Об этом сообщили в Запорожской ОВА со ссылкой на данные разведки.

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Там отметили, что военнослужащие русских оккупационных войск массово покидают склады и базы хранения вооружения и военной техники России, опасаясь новых ударов РСЗО Himars

Кроме того, недавно на временно оккупированную территорию Запорожской области прибыло подразделение ФСБ РФ для поиска 30 военнослужащих России, дезертировавших с места дислокации своих подразделений.

Тэги: Запорожье, мелитополь