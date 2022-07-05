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10:35 07 Июля 2022 Просмотров 179   КомментариевКомментарии

Под Запорожьем у оккупантов паника после ударов Himars

На временно оккупированной территории Запорожской области в армии оккупанта началась паника после точный ударов ВСУ по базам россиян.

Оккупанты в ужасе от РСЗО Himars

Об этом сообщили в Запорожской ОВА со ссылкой на данные разведки.

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Там отметили, что военнослужащие русских оккупационных войск массово покидают склады и базы хранения вооружения и военной техники России, опасаясь новых ударов РСЗО Himars

Кроме того, недавно на временно оккупированную территорию Запорожской области прибыло подразделение ФСБ РФ для поиска 30 военнослужащих России, дезертировавших с места дислокации своих подразделений.

Тэги: Запорожье, мелитополь
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