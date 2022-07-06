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10:49 07 Июля 2022 Просмотров 584   КомментариевКомментарии

Джонсон держится: в Великобритании ушло в отставку уже более 50 министров

Несмотря на массовую отставку уже 50 министров правительства Великобритании, премьер Борис Джонсон отказался следовать их примеру.

Джонсон упорно отказывается идти в отставку

Об этом сообщило Reuters.

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Более 50 министров покинули правительство менее чем за 48 часов, заявив, что Джонсон не подходит для того, чтобы оставаться  у власти после серии скандалов.

Делегация высокопоставленных министров и чиновников, которые не входят в правительство, отправилась на Даунинг-стрит вечером в среду, 6 июля, чтобы сказать Джонсону, что ему нужно достойно покинуть свой пост.

Но он отказался и даже уволил Майкла Гоува, одного из своих самых эффективных министров, который, по сообщениям СМИ, также призвал премьера к отставке.

«Я не собираюсь уходить в отставку», — сказал Джонсон парламентскому комитету.

Джонсон заявил, что у него мандат на управление страной от почти 14 миллионов избирателей, которые голосовали за консерваторов в декабре 2019 года, когда он пришел к власти.

Он также подчеркнул, что будет крайне безответственно уйти с должности в разгар экономического кризиса и войны в Европе.

Тэги: Великобритания, борис джонсон
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Джонсон держится: в Великобритании ушло в отставку уже более 50 министров

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