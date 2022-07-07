07.07.2022 10:03
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10:59 07 Июля 2022 404 Комментарии
Донецк снова в дыму: в городе прогремело несколько взрывов
Утром 7 июля в Донецке прогремело несколько взрывов и начался масштабный пожар.
В Донецке пылает военный объект
Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы.
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Говорят, горит в Петровском районе города в микрорайоне Тихий.
По предварительной информации, там располагался важный военный объект.
Жителям запрещают снимать и подходить к месту удара.
Также очевидцы сообщают о нескольких взрывах, похожих на детонацию боекомплекта.
Тэги: Донецк
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