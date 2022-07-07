Донецк снова в дыму: в городе прогремело несколько взрывов

Утром 7 июля в Донецке прогремело несколько взрывов и начался масштабный пожар.

В Донецке пылает военный объект



Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Говорят, горит в Петровском районе города в микрорайоне Тихий.

По предварительной информации, там располагался важный военный объект.

Жителям запрещают снимать и подходить к месту удара.

Также очевидцы сообщают о нескольких взрывах, похожих на детонацию боекомплекта.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Донецк