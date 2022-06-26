Россия нанесла авиаудар по молдавскому танкеру в Черном море

Российский самолет СУ-30 во время авиаудара по Одесщине выпустил две ракеты Х-31, одна из которых попала в дрейфующий танкер «Millennial Spirit».

На танкере горят остатки груза



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”. На танкере под флагом Молдовы давно нет экипажа, но осталось дизтопливо.

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Ранее этот танкер был обстрелян российскими военными кораблями в Черном море в начале российского вторжения в Украину.

Пока, вероятно, горят остатки груза. К моменту первого попадания в судно на нем находилось более 500 тонн дизтоплива.

Из-за блокады оккупантами судоходства танкер уже 4 месяца дрейфует в море без экипажа как экологическая бомба замедленного действия.

Вторая ракета самоликвидировалась над морем.

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