НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
12:23 07 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия нанесла авиаудар по молдавскому танкеру в Черном море

Российский самолет СУ-30 во время авиаудара по Одесщине выпустил две ракеты Х-31, одна из которых попала в дрейфующий танкер «Millennial Spirit».

На танкере горят остатки груза

Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”. На танкере под флагом Молдовы давно нет экипажа, но осталось дизтопливо.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Ранее этот танкер был обстрелян российскими военными кораблями в Черном море в начале российского вторжения в Украину.

Пока, вероятно, горят остатки груза. К моменту первого попадания в судно на нем находилось более 500 тонн дизтоплива.

Из-за блокады оккупантами судоходства танкер уже 4 месяца дрейфует в море без экипажа как экологическая бомба замедленного действия.

Вторая ракета самоликвидировалась над морем.

Тэги: черное море
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.06.2022 17:28
Украина ночью нанесла ракетный удар по одной из «вышек Бойко» в Черном море
ТОР
22.06.2022 16:03
На Украину с моря нацелены 44 ракеты и стоят наготове корабли с десантом
ТОР
21.06.2022 17:42
Стало известно, почему ВСУ ударили по буровым платформам РФ в Черном море
blog comments powered by Disqus
Джонсон держится: в Великобритании ушло в отставку уже более 50 министров

10:49 Мир

В Херсоне взорвали склад с боеприпасами: над городом столб дыма. Видео

14:46 Украина

В Донецке опять взрывы: над городом огромный столб дыма

13:56 Украина

ВСУ накрыли логистическую базу оккупантов на Харьковщине: стоит огромный столб дыма. Видео

09:57 Украина

В оккупированной Макеевке прогремели взрывы: горит военный объект оккупантов. Видео

08:46 Украина

Запрет мужчинам покидать места жительства без разрешения военкомов: сеть взорвалась мемами и фотожабами

06:45 Украина

В порту Бердянска прогремели мощные взрывы: говорят о подрыве корабля «Саратов»

18:56 Украина

Вертолеты ВСУ нанесли удар по скоплению врага на Херсонщине

18:36 Украина

Артиллерия ВСУ накрыла ремонтную базу оккупантов в Горловке после наводки российских пропагандистов

15:04 Украина

В России с простреленной головой нашли топ-менеджера близкой к “Газпрому” компании

14:35 Мир

Донецк накрыло черным дымом: на военных складах продолжаются мощные взрывы. Видео

13:34 Украина