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13:08 07 Июля 2022 Просмотров 2846   КомментариевКомментарии

У Медведева начались психические проблемы после ухода жены

От заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева ушла жена, что могло спровоцировать его нестабильное психическое состояние, которое видно по постам в поддержку войны.

Медведевы начали встречаться еще в школьные годы

Об этом сообщило МО со ссылкой на центр «Досье».

По информации издания, во властных кругах сейчас активно обсуждают расставание замглавы Совбеза России с супругой. Причем инициатором разрыва была именно Светлана — в девичестве Линник.

В последние годы супружеская пара практически не появлялась на публике вместе. В основном, Светлана Медведева была одна.

Так, 19 января супруга экс-президента посетила церемонию освящения воды в Морском соборе Кронштадта, а затем помолилась. Двумя годами ранее она приехала в Покровский монастырь, где поздравила местных воспитанниц с Рождеством. Во время всех этих визитов Дмитрий Медведев не сопровождал жену. Похоже, их последнее совместное появление произошло в январе 2020-го на пасхальном богослужении в Москве.

При этом в бытность первой леди супруги постоянно присутствовали на официальных приемах, фотографировались с мировыми лидерами и их супругами, в том числе и с Мишель Обамой. Медведеву сравнивали с Раисой Горбачевой: ее образ очень сильно отличался от Людмилы Путиной, та сторонилась публичности.

Но в последнее время у супружеской пары произошел серьезный разлад, утверждают источники Центра «Досье». Это потрясение, помимо прочих проблем (уход из правительства, снижение аппаратного веса) изменило Медведева, который всегда слыл системным либералом. Он стал писать крайне жесткие посты в поддержку войны с Украиной и буквально угрожает оружием Западу. В последней декларации Медведева еще есть упоминание супруги.

Медведевы знакомы с первого класса школы, встречаться они начали еще подростками, а в 1993 году поженились.

Фонд борьбы с коррупцией ранее утверждал, что Светлана Медведева пользуется бизнес-джетом Bombardier за 50 млн долларов, который принадлежал банку ВТБ. После начала войны этот лайнер не раз летал в Дубай и обратно.

Тэги: Россия, Дмитрий Медведев
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У Медведева начались психические проблемы после ухода жены

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