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15:20 07 Июля 2022 44 Комментарии
Оккупанты устроили террор в Кременной: неугодных расстреливают прямо на улицах
В городе Кременная под Северодонецком на Луганщине россияне прямо на улице расстреливали людей с проукраинской позицией.
В Кременной оккупанты расстреливают людей на улицах
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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“В Кременной террор достиг такого уровня, что людей расстреливают прямо на улице. Помогают в этом местные коллаборанты, сдающие население с проукраинской позицией, которые указывают точные адреса”, – рассказал он.
Кроме того, тех, кто не хочет работать с оккупантами, заставляют выходить путем угроз. В частности, речь идет о людях, без которых невозможно обойтись в сфере администрации или экономики.
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