Оккупанты устроили террор в Кременной: неугодных расстреливают прямо на улицах

В городе Кременная под Северодонецком на Луганщине россияне прямо на улице расстреливали людей с проукраинской позицией.

В Кременной оккупанты расстреливают людей на улицах



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“В Кременной террор достиг такого уровня, что людей расстреливают прямо на улице. Помогают в этом местные коллаборанты, сдающие население с проукраинской позицией, которые указывают точные адреса”, – рассказал он.

Кроме того, тех, кто не хочет работать с оккупантами, заставляют выходить путем угроз. В частности, речь идет о людях, без которых невозможно обойтись в сфере администрации или экономики.