Главным фаворитом на место премьера Великобритании стал Бен Уоллес: что о нем известно

Фаворитом на должность премьера Великобритании в партии консерваторов является нынешний министр обороны Бен Уоллес.

Бен Уоллес поддерживает ВСУ и Украину



Об этом сообщило британское издание The Independent.

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Именно Уоллес обошел всех других претендентов в опросе YouGov среди консерваторов. Н это не значит, что именно он и станет премьером.

Всем кандидатам придется пройти конкурса и получить одобрение своих коллег-депутатов, и не только торри. Кроме того, Уоллес еще не объявил, что он будет участвовать в конкурсе.

Что известно об Уоллесе:

Бену Уоллесу 52 года, он консерватор, как и Борис Джонсон. До прихода в политику служил в капитаном армии и работал топ-менеджером в оборонной компании.

На посту замглавы МВД Британии Уоллес курировал расследования экономических преступлений.

Уоллес предупреждал о российском вторжении в Украинут за неделю до начала войны. Еще 16 февраля он в частности указал на полевые госпитали, которые РФ разворачивала на границе.

Напрямую сравнил путинизм с фашизмом, а после российской агрессии в Украину требовал предать российский генералитет трибуналу.

Настаивал на том, что Украине не просто нужно предоставлять технику, но еще и учить бойцов ВСУ эффективно с ней обращаться.

Тэги: Великобритания, борис джонсон, Бен Уоллес