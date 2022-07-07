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17:59 07 Июля 2022 Просмотров 242   КомментариевКомментарии

В Харькове прогремело несколько взрывов: в городе много пожаров

Российские войска обстреляли днем Харьков, есть много прилетов в разных частях города.

Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы.

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Говорят, что, когда взрывы начались, не было предупреждения о воздушной тревоге или опасности артобстрелов.

По разной информации, в городе зафиксировано от 6 до 9 прилетов. Значительно пострадал один из спальных районов.

После прилетов возникли пожары в разных местах. В некоторых районах города очень сильно пахнет гарью, поэтому горожан попросили закрыть окна.

Официальной информации о разрушениях и возможных жертвах пока нет.

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