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18:23 07 Июля 2022 Просмотров 79   КомментариевКомментарии

На Черниговщине из реки вытащили два российских танка с экипажами. Фото

На территории Минской общины на Черниговщине из реки вытащили два российских танка и пять «законсервированных» оккупантов.

Танки ушли под воду еще в начале войны

Об этом сообщили в Оперативном командовании “Север”.

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Один вражеский танк Т-72, ​​по словам очевидцев, утонул в конце февраля. Внутри обнаружены тела двух членов экипажа.

“Место механика-водителя было пустым. Машина утонула вверх гусеницами, поэтому находившиеся в башне, к счастью, были обречены на гибель”, – сказано в сообщении.

Еще один российский танк Т-72 был извлечен 6 июля. На этот раз внутри был экипаж оккупантов в полном комплекте – трое россиян.

В одном Т-72 остался экипаж в полном составе

В одном Т-72 остался экипаж в полном составе

Один Т-72 лежал на дне башней вниз

Один Т-72 лежал на дне башней вниз

Тэги: Чернигов
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