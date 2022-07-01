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18:23 07 Июля 2022 79 Комментарии
На Черниговщине из реки вытащили два российских танка с экипажами. Фото
На территории Минской общины на Черниговщине из реки вытащили два российских танка и пять «законсервированных» оккупантов.
Танки ушли под воду еще в начале войны
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Север”.
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Один вражеский танк Т-72, по словам очевидцев, утонул в конце февраля. Внутри обнаружены тела двух членов экипажа.
“Место механика-водителя было пустым. Машина утонула вверх гусеницами, поэтому находившиеся в башне, к счастью, были обречены на гибель”, – сказано в сообщении.
Еще один российский танк Т-72 был извлечен 6 июля. На этот раз внутри был экипаж оккупантов в полном комплекте – трое россиян.
Тэги: Чернигов
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